Dal 19 gennaio ripartono i corsi musicali per la prima infanzia alla Scuola APM di Saluzzo

Un’occasione preziosa per vivere la musica fin dai primi mesi di vita, grazie alla metodologia “Musica in Culla®”, che sostiene lo sviluppo affettivo, motorio, relazionale e cognitivo del bambino attraverso esperienze musicali condivise, in un clima accogliente, sicuro e partecipato.

Dal 19 gennaio 2026 prenderanno il via due percorsi distinti:

"Presto Prestissimo" è pensato per bambine e bambini da 0 a 36 mesi, accompagnati da un adulto. Il percorso si articola in 8 incontri da 45 minuti, con una quota di partecipazione di 85 euro (a cui si aggiunge la quota di iscrizione annuale di 20 euro).

Gli orari disponibili sono:

- lunedì alle 17.00 per la fascia 0-18 mesi

- lunedì alle 18.00 e martedì alle 17.30 per la fascia 18-36 mesi.

"Minuetto" è dedicato ai bambini del primo anno della scuola dell’infanzia. Anche in questo caso sono previsti 8 incontri, della durata di 50 minuti ciascuno. Le lezioni si svolgeranno il lunedì alle 17.00.

Per informazioni e iscrizioni:

Fondazione Scuola APM – Via dell’Annunziata 1/B – Saluzzo

apm@scuolaapm.it – tel. 0175 47031