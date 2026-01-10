Panta Rei in prima linea: sostegno al SÌ nel Referendum sulla Giustizia

Il Direttivo dell’Associazione Culturale Panta Rei, nella riunione tenutasi il giorno 8 gennaio 2026, ha deliberato all’unanimità di costituire ufficialmente il Comitato del SÌ in vista del referendum sulla riforma dell’Ordinamento della Giustizia in merito alla separazione delle carriere dei magistrati.
L’Associazione ritiene che la Riforma proposta dal Governo rappresenti il completamento dell’iter normativo di trasformazione del sistema giudiziario, avviato con la Riforma Vassalli del 1988, da inquisitorio ad accusatorio ponendo su un piano di parità la difesa e l’accusa di fronte ad un Giudice terzo.
Nei prossimi mesi l’Associazione organizzerà incontri informativi sulla scelta che i cittadini saranno chiamati ad esprimere nel quesito referendario al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle importanti novità che la riforma introdurrà nella macchina amministrativa della giustizia.
Il Direttivo è a disposizione di Amministrazioni locali, Gruppi, Associazioni e/o singoli cittadini per organizzare momenti di confronto sul tema referendario.
Chiunque abbia interesse ad aderire all’iniziativa può contattare l’Associazione all’indirizzo e-mail: pantarei.ac2024@gmail.com