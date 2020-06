Intervento dei Vigili del fuoco di Barge e Racconigi a Cavour, per domare un enorme incendio in un capannone

Il capannone in fiamme

I Vigili del Fuoco di Barge e Racconigi stanno intervenendo, proprio in questi minuti, a Cavour, a seguito di un grosso incendio che si è sviluppato in un capannone di un'azienda agricola di via Barge, all'altezza del civico 22.

E' stata la stessa proprietaria a chiedere l'arrivo dei soccorsi.

Sul posto, da oltre un'ora, i pompieri del Comando provinciale di Torino, giunti da Pinerolo, Luserna e Torre Pellice.

In loro supporto, dal Comando provinciale di Cuneo, sono stati inviati anche le squadre di Barge, con due auto-pompa-serbatoio, e di Racconigi, sul posto con un'autobotte.