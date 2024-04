Frontale tra due veicoli a Ruffia: intervento dell'elisoccorso, due feriti

Incidente stradale, poco prima delle 12 di oggi 26 aprile, sulla provinciale 151 nel comune di Ruffia, dove si sono scontrare frontalmente due vetture.

Il conducente di uno dei mezzi è rimasto incastrato nell'abitacolo e sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo con i volontari di Savigliano per le operazioni di estricazione. Sull'altra vettura un uomo e una donna. Due i feriti, entrambi in codice giallo, quindi in condizioni di media gravità.

Sono stati entrambi affidati alle cure del 118, presenti anche con l'elicottero. Presenti anche i carabinieri, che hanno gestito la viabilità: la strada, durante le operazioni, è stata infatti chiusa all'altezza dell'incrocio tra le provinciali 29 e 151, in direzione di Cavallermaggiore.