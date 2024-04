Balocco sul pandoro-gate: "Il Codacons non può pretendere la donazione di 1,5 milioni al Regina Margherita"

“Balocco SpA ha scelto di non partecipare alla conferenza stampa web che si è tenuta giovedì 25 aprile ritenendo demagogico trattare della vicenda “Pandoro Pink Christmas” in un'arena virtuale, peraltro in pendenza di contenziosi davanti all’Autorità Giudiziaria. L’azienda respinge, altresì, la dichiarazione di Codacons, Adusbef e dell'Associazione Utenti dei servizi radiotelevisivi, nella quale si paventa un appello al decreto del Tribunale di Torino qualora l’azienda “non risarcisse con un gesto spontaneo gli utenti ingannati dal caso del pandoro pink Christmas e non effettuasse una donazione in favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino.”

È questa la risposta con cui il colosso dolciario di Fossano ha respinto le accuse mossele dalle associazioni a tutela dei consumatori che nella giornata di ieri hanno organizzato una conferenza per discutere, a seguito del decreto emesso dal Tribunale dell’Impresa di Torino, sul caso Balocco- Ferragni, invitando la stessa imprenditrice digitale e la società fossanese a prendere parte al confronto ma senza risposta.

Ciò che le associazioni contestano all'azienda è di aver tradito la “generosità di 250 mila cittadini italiani, che si sono mossi per aiutare i bambini malati di cancro”. Ad averlo spiegato all’apertura della conferenza è il presidente Codacons, Carlo Rienzi che precisa: “Ai consumatori era stato promesso che una quota dei proventi derivanti dall’acquisto del Pandoro Pink Christmas sarebbe stata utilizzata per aiutare la ricerca e la cura dei piccoli pazienti oncologici. Ma così non è stato”.

L’obiettivo delle promotrici, come rimarcato a più riprese nel corso dell’incontro online, è quello di aprire la strada al risarcimento per tutti coloro che nel Natale 2022 hanno acquistato il pandoro limited edition. Ma Balocco non ci sta e precisa: "[...] la società ha sempre sostenuto e sostiene tuttora numerosi progetti in cui è stata coinvolta direttamente da istituzioni, realtà del territorio e associazioni del terzo settore [...]"

Durante la conferenza, a cui hanno preso parte giornalisti e consumatori, è stato più volte lanciato l’appello alla Balocco “di effettuare spontaneamente un versamento all’Ospedale Regina Margherita di Torino di 1 milione e mezzo di euro perché è un atto dovuto”, “proprio come ha fatto Chiara Ferragni – ha evidenziato Antonio Tanza, presidente di Utenti dei servizi radiotelevisivi - per cui mi sento di spezzare una lancia in favore”. La somma che Balocco, per le associazioni, dovrebbe versare è il prodotto tra la differenza di prezzo del pandoro griffato e quello classico (c.ca 5,69 euro) per il numero di consumatori che hanno acquistato il dolce natalizio limited edition (c.ca 250mila).

Una richiesta che però, dal tribunale di Torino non ha trovato accoglimento e che la stessa società fossanese ha rispedito al mittente: "Ogni decisione di donazione o liberalità in favore di soggetti terzi non può soggiacere a un’imposizione o ad una strumentalizzazione, nell’ambito di una vicenda legale molto complessa. Non può essere oggetto di contenzioso promosso da soggetti, quali le associazioni a cui si replica, che non hanno alcun titolo per avanzare tali pretese, come ha correttamente evidenziato il Tribunale di Torino che ha rigettato le infondate pretese inibitorie e risarcitorie.”

L’azienda, inoltre, fa sapere di star “valutando di impugnare il decreto, in quanto in parte ingiusto, basato su un’istruttoria parziale, che ricalca l’altrettanto ingiusto provvedimento dell’AGCOM e come tale già impugnato avanti al TAR del Lazio.”