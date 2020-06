Road to Roddino: i video che portano alla scoperta delle eccellenze del territorio

Il Comune di Roddino guarda al rilancio del territorio con un breve ma elaborato video per portare alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze locali con le testimonianze di imprenditori, ristoratori e produttori. "Un progetto - spiega il sindaco Marco Andriano - che ha l’obiettivo di far conoscere il nostro territorio e la nostra comunità".

Si intitola "Road to Roddino" e nasce da un'idea dello stesso sindaco, prodotto da Fabrizio Ambrosio con la grafica e naming di Laura Antonelli, musica di Pablo e il mare.

"Un invito alla scoperta del territorio, su una strada che ci riporti alle cose semplici della natura e a uno stile di vita più autentico, dove è viva la tradizione dei prodotti fatti in casa. Roddino è un nuovo punto di vista, quello di una terra pronta ad accoglierci nei suoi spazi aperti, fuori dalle case in cui abbiamo passato l’ultimo periodo. Così come la natura della nostra splendida Langa si risveglia rigogliosa dopo un lungo inverno, così la comunità roddinese è pronta ad accogliervi e ad offrirvi un’esperienza. Mettetevi in viaggio".

I link dei due video:

https://youtu.be/tc_AzJoMjCY

https://youtu.be/bRLGkiheMSQ