Attività in aumento e leggera flessione del numero di volontari: la Croce Rossa di Cuneo traccia il bilancio del 2024

La Croce Rossa di Cuneo presenta i risultati delle attività svolte nel 2024, confermando il suo ruolo di pilastro per il supporto alla comunità. Nonostante le sfide, l’impegno dei volontari e del personale ha permesso di mantenere un livello elevato di servizi e interventi.

Dati principali

Km percorsi: nel 2024 sono stati percorsi 272.696 km, un dato in linea con il 2023, evidenziando una costante efficienza nella gestione degli spostamenti e delle attività logistiche.

Emergenze sanitarie:

· Ambulanza di base H12: 41.279 chilometri, con un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente.

· Ambulanza di soccorso avanzato H24: 35.483 chilometri, mantenendo la stabilità rispetto al 2023.

· Emergenze estemporanee (ASL): 8.438 chilometri, con una leggera diminuzione del 7% rispetto all'anno precedente.

I chilometri per gli interventi per manifestazioni sono cresciuti del 307%, passando da 94 nel 2023 a 383 servizi nel 2024.

Risultati e obiettivi futuri

Il 2024 ha visto una conferma del grande impegno dei 434 volontari e 11 dipendenti, che hanno dedicato migliaia di ore a favore della comunità. Nonostante la diminuzione nel numero di volontari, i servizi sono aumentati, a dimostrazione dell’efficienza e della dedizione del personale.

Il centro di accoglienza per senza dimora ha continuato a rappresentare un punto di riferimento cruciale: nel 2024 sono state accolte 480 persone, con un totale di 16.422 pernotti registrati. Questo servizio si conferma essenziale per fornire riparo e supporto a chi si trova in situazioni di grave difficoltà.

“Anche quest’anno abbiamo dimostrato che la solidarietà è il cuore pulsante della nostra organizzazione. I dati ci spingono a fare sempre di più per garantire un supporto tempestivo ed efficace a chi ne ha bisogno”, ha dichiarato Gianni Valsania, Presidente della CRI di Cuneo.

In aumento anche il supporto alle emergenze di Protezione Civile e grandi eventi che ha visto impegnata la Croce Rossa in 17 occasioni, compresi i soccorsi all'alluvione dell'Emilia Romagna.

Importante attività anche quella di formazione che ha visto 431 volontari impegnati in corsi di aggiornamento e formazione. 428 sono invece i cittadini formati, in aumento del 12% nei diversi corsi che la CRI propone alla popolazione e nelle scuole, come il primo soccorso, le manovre salvavita pediatriche e il BLSD.

I Giovani CRI hanno poi svolto attività di supporto sociale nelle case di riposo, attività di sicurezza stradale e attività di piazza

La Croce Rossa svolge anche supporto alle Forze Armate: 264 sono stati gli interventi del Corpo delle Infermiere Volontarie e del Corpo Militare Volontario impiegati principalmente nelle assistenze ai poligoni di tiro, nei corsi BLSD e nei disinneschi ordigni bellici.

Per sostenere la Croce Rossa di Cuneo e i suoi progetti, è possibile effettuare donazioni tramite Satispay al link https://bit.ly/CRIcuneo.

Grazie per il sostegno continuo. Insieme possiamo fare la differenza.