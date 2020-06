"Il nuovo volto del lavoro", appuntamento online con Gribaudo e Nannicini

Si intitola "Il nuovo volto del lavoro - smart working e nuovi diritti" l'iniziativa che si terrà giovedì 18 giugno alle 21 su zoom e trasmessa in diretta Facebook sulle pagine del PD Provincia di Cuneo e della deputata Chiara Gribaudo, organizzata dal PD cuneese in collaborazione con il gruppo Deputati Pd, alla quale saranno presenti la vice capogruppo alla Camera Chiara Gribaudo, il senatore Tommaso Nannicini, la consigliera comunale e vicesegretaria provinciale Sara Tomatis, il professore di Economia Damiano Cortese e l'avvocata giuslavorista Monica Beltramo.

"L'emergenza Covid-19 ha fatto emergere vecchie e nuove difficoltà nel mondo del lavoro, fra cui il carico del lavoro di cura sovrapposto allo smartworking per tante madri lavoratrici, o il diritto alla disconnessione senza il quale la giornata lavorativa non finisce mai. Senza considerare le disparità fra categorie nel ricevere gli ammortizzatori sociali." Dichiara la deputata Gribaudo. "Vogliamo confrontarci e individuare nuove soluzioni per il mondo del lavoro, e invitiamo tutti gli interessati a partecipare e a scriverci nel corso dell'iniziativa per porre domande e osservazioni. Ci sono nodi cruciali di diritti, produttività e welfare senza affrontare i quali non potremo uscire da questa nuova crisi."