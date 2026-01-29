Saluzzo boccia il taser per la Polizia municipale, la minoranza: "Occasione mancata per prevenzione e sicurezza"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, con un’interpellanza del consigliere Giordana, alla quale hanno aderito tutti i consiglieri di minoranza, é stata proposta la sperimentazione del taser alla Polizia municipale cittadina. In tante città italiane infatti questo strumento è in dotazione ai corpi di Polizia locale che, dopo appositi corsi di formazione, hanno in uso uno strumento di grande deterrenza, adatto più delle armi in dotazione a fronteggiare situazioni che possono insorgere in contesti urbani.

Peccato che chi governa la Città non abbia avuto la visione di cogliere questo contributo, non solo volto alla prevenzione di possibili momenti di disagio, ma anche di crescita professionale della Polizia municipale che ha un ruolo importante in ogni realtà, arroccandosi in una dimensione puramente ideologica, come spesso accade per le proposte che arrivano fuori dal coro.



I consiglieri Giordana, Capitini, Conte, Damiano, Daniele, Sanzonio"