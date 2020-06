Per consentire il montaggio di un ponteggio edile è chiusa al transito veicolare autorizzato via Giacosa, giovedì 18/06 e venerdì 19/06, dalle ore 8 alle ore 18.

È istituito il doppio senso di circolazione veicolare da via Paruzza e da via V. Emanuele II, per residenti e autorizzati.