Saluzzo, il questore sul corteo degli stagionali della frutta: "Tra loro pochi i saluzzesi e i braccianti"

Circa 40 persone, molte delle quali già identificate come personalità già conosciute in contesti similari in tutta Italia: si aggira su questa cifra il numero di partecipanti alla manifestazione dei braccianti agricoli del saluzzese tenutasi ieri (giovedì 18 giugno) oggetto delle attenzioni della polizia di Cuneo.

Nel corso dell'odierno incontro il questore Emanuele Ricifari ha fatto il punto della situazione, soffermandosi ovviamente in particolare sui momenti più "caldi" della manifestazione (ovvero quelli che hanno seguito l'incontro in municipio).

Il successivo corteo - non autorizzato - ha bloccato per diverso tempo il traffico delle zone centrali della città di Saluzzo e ha condotto l'azione al PAS, con il tentato assalto dei manifestanti e la successiva carica degli agenti di polizia per disperderli e ricondurli alla calma: nel contesto non ci sono stati feriti di grave entità, e le piccole conseguenze (per manifestanti e poliziotti) sono state affrontate dall'ambulanza approntata per l'occasione nei pressi della struttura.