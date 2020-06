Quali sono le migliori birre al mondo

La ricerca della miglior birra è sempre qualcosa di soggettivo: il palato è differente in ogni essere umano, eppure ci sono alcuni prodotti che riescono a mettere d’accordo quasi tutti. Ad ogni modo, un criterio di selezione che può comunque permettere di ottenere una notevole scrematura è sicuramente quello relativo all’uso di ingredienti particolari e di alta qualità.

Anche sul web si potranno trovare le migliori birre al mondo grazie a diversi grazie a diversi eCommerce davvero molto interessanti, come ad esempio quello di Hopt, che offre la possibilità di acquistare e di farsi spedire direttamente a casa delle birre artigianali di grandissima qualità, così come di birre che non si possono certamente trovare all’interno dei supermercati.

Per poter quantomeno stilare qualcosa di simile ad una graduatoria, è fondamentale tenere in considerazione alcuni elementi, come ad esempio il grado alcolico, piuttosto che il processo di fermentazione, oppure il tipo di birra, che può essere chiara, scura e così via.

La birra migliore negli Usa

Oltre oceano, la tradizione legata alla birra artigianale è molto importante e viene rispettata tantissimo. Al punto tale, che le varie birre che vengono realizzate all’interno dei birrifici poi sono spesso e volentieri tra le migliori a livello planetario.

Una di quelle maggiormente conosciute e apprezzate è sicuramente la Spencer Imperial Stout. Si tratta di una birra tipicamente scura, che presenta un gusto piuttosto maltato e intenso. Presenta delle proprietà veramente uniche, che si possono apprezzare appena questa birra incontra il palato, tra note di caramello, cioccolato e caffè, che la rendono una birra eccezionale quando si tratta di accompagnare delle carni rosse oppure dei piatti un po’ strutturati e complessi. Tale birra viene realizzata ad elevata fermentazione e presenta un’elevata gradazione.

La tradizione che arriva dal Belgio

Uno dei Paesi più legati alla birra artigianale e con una grande tradizione in tal senso è sicuramente il Belgio, che ha sfornato più di una volta dei prodotti di notevole qualità, tra i migliori al mondo. Una tradizione che, molto probabilmente, non si può nemmeno mettere a confronto con quella delle altre nazioni, visto che in Belgio le origini sono veramente antiche.

Una birra artigianale apprezzata un po’ in tutto il mondo è sicuramente la Abbaye Des Rock: si tratta di un tipo di birra davvero particolare, visto che è la sola che non è oggetto di un processo di pastorizzazione, ma subisce una doppia fermentazione.

Inoltre, al suo interno si trovano ben sette tipi differenti di luppolo e ben tre di malto. Si tratta di un elemento che permette di donare a questa birra un gusto del tutto differente rispetto a tutte le altre. Si tratta di una birra scura che diventa una perfetta associazione con dei piatti corposi e molto gustosi, caratterizzata da note dolci e caramellate, tipiche del malto.

E in Germania? Concludiamo con una birra tedesca, che presentano solitamente un gusto della produzione che ricorda molto quello tradizionale delle birre artigianali preparate dagli antichi monaci. Nello specifico, la Regele Ator 20 è una birra che non ha eguali al mondo, dato che è oggetto di un processo di fermentazione piuttosto limitato nel tempo e che poi deve rispettare un processo di maturazione in cantina.