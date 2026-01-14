Scuole più sicure e sostenibili: il Comune di Cuneo intercetta quasi 900 mila euro di finanziamenti per quattro istituti

Continua l’impegno del Comune di Cuneo per attrarre risorse a beneficio delle scuole del territorio, impegno che ha premiato l’Ente, risultato vincitore di una serie di contributi.

Grazie al Bando regionale “Efficienza energetica e fonti rinnovabili negli edifici pubblici” sarà possibile intervenire per efficientare energeticamente la Scuola dell’infanzia “Adelina Ruatta”, in via XXVIII Aprile, una delle più energivore del territorio. Un contributo regionale di 250 mila euro garantirà la copertura di circa il 70% dei costi previsti dal progetto di efficientamento dal costo complessivo di circa 370 mila euro. In questa scuola si isoleranno le superfici verticali e orizzontali, si sostituiranno parte dei serramenti, si efficienteranno le UTA (unità trattamento aria) esistenti e si installeranno quattro nuove unità di Ventilazione Meccanica Controllata.

Si stima una riduzione del 58% del consumo di energia termica e minori emissioni di CO2 in ambiente. Un ulteriore taglio ai costi di gestione e all’impatto ambientale potrà essere attuato tramite l’installazione di un impianto fotovoltaico da 10 kWp. Tale intervento verrà valutato in base alle risorse che si dovessero rendere eventualmente disponibili in corso d’opera.

Cuneo ha ottenuto, inoltre, tre finanziamenti tra i contributi erogati dal Ministero per l’Istruzione e il Merito per l’adeguamento alle norme antincendio e per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione.

In particolare, due finanziamenti serviranno per gli adeguamenti antincendio della Scuola Primaria “Lidia Rolfi” in Largo Bellino (130.000,00 €) e della Scuola Primaria “Nuto Revelli” in viale Angeli (200.000,00 €); altri 300.000,00 € sono destinati alla messa in sicurezza del controsoffitto della palestra nella Scuola primaria “Luigi Einaudi” (via Quintino Sella). Per la Scuola Nuto Revelli è in preparazione anche un intervento di efficientamento energetico, grazie a un contributo della Fondazione CRC dal bando “Percorsi di sostenibilità”.

Ora si procederà con l’affidamento della progettazione di questi lavori, che dovranno essere conclusi entro il 2026.

Così commentano la sindaca Patrizia Manassero e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Luca Serale: “Il 2026 comincia con buone notizie. Siamo contenti di poter dare il via a lavori importanti su alcuni edifici scolastici della città a beneficio della sicurezza. In un tempo in cui i bilanci degli enti locali si assottigliano ogni anno di più, la strada per rispondere ai bisogni della città è lavorare alacremente per intercettare ogni fonte di finanziamento possibile. E questo ci stiamo impegnando a fare. Ringraziamo gli uffici che, nonostante il carico dei cantieri PNRR, riescono a rispondere a questo obiettivo”.