Confreria, comincia la costruzione della nuova struttura polivalente

Sono partiti i lavori per la costruzione del nuovo edificio polivalente a Confreria, in via San Damiano Macra. Nei giorni scorsi, l’esistente struttura dell’ASD Amici di Confreria è stata sbaraccata e presto sarà demolita per lasciare spazio a un nuovo fabbricato – che comprenderà una sala polivalente, una cucina, magazzino, centrale termica e servizi igienici – pensato per favorire l’incontro tra generazioni e per ospitare attività sociali, culturali e di comunità. La nuova struttura sarà un punto di riferimento per la frazione di Confreria, un luogo aperto, efficiente e sostenibile, al servizio della comunità e nel pieno rispetto dell’ambiente.

Infatti, il nuovo edificio sarà interamente in legno X-LAM, materiale sostenibile e ad alte prestazioni. Il progetto prevede soluzioni che garantiscono la massima efficienza energetica e il minimo impatto ambientale: alto isolamento termico con cappotto in lana di roccia e tetto ventilato; una pompa di calore ad alta efficienza per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria; la ventilazione meccanica controllata e illuminazione a LED per garantire comfort e ridurre i consumi; un impianto fotovoltaico da 10 kW per la produzione di energia rinnovabile; un sistema di recupero delle acque meteoriche con vasca da 3.500 litri per l’irrigazione e gli usi non potabili.

Alla fine delle lavorazioni, si sistemeranno le aree verdi presenti all’interno del quartiere e si amplierà il perimento dell’esistente area gioco.

L’intervento avviene nel contesto di un finanziamento PNRR diviso in due lotti: la riqualificazione di 24 abitazioni di edilizia residenziale, in via San Damiano Macra nn. 15/17 e 19, che sta procedendo, e la costruzione di questo nuovo fabbricato, che ha preso avvio in Via San Damiano Macra – Via Molino Morra e che ha un costo complessivo di 550.000,00 euro (di cui una compartecipazione di risorse proprie di circa 120 mila euro).

I lavori sono stati affidati alla ditta Giordano Costruzioni s.r.l. Si prevede che l’intervento si concluda in sei mesi dall’inizio dei lavori.

Così commentano la sindaca Patrizia Manassero e l’assessore al Patrimonio Alessandro Spedale: “Arriva la risposta a un bisogno che da anni vive la Frazione. Siamo contenti di poter restituire, grazie al finanziamento PNRR, uno spazio adeguato di socialità e di incontro per Confreria. Ringraziamo il Comitato di Frazione per la pazienza e la fiducia avuta. Ci eravamo impegnati su questo punto e ora manteniamo fede alla parola data. Non abbiamo sprecato un centesimo delle risorse europee del PNRR. Il 2026 ci mostrerà i frutti di tanto lavoro”.