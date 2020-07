Webinar di Confcommercio Cuneo: "Come orientare e influenzare il pubblico con i social"

I Social Network hanno la capacità di orientare e influenzare il pubblico di un'azienda, soprattutto nel caso di un'attività locale che lavora già bene offline. Una gestione Social professionale e ponderata può generare ottime opportunità di business per qualsiasi settore e attività: un negozio di abbigliamento, un ristorante, un bar, una libreria e tanto altro.

I canali Social consentono di entrare in contatto con clienti sempre nuovi, ma anche di fidelizzare quelli già acquisiti. Non è sufficiente “aprire” un account social per definirsi "digital" o per aumentare la frequentazione nel proprio store. Per quanto possa sembrare semplice, ideare e applicare una strategia di Social Media Marketing con obiettivi concreti e raggiungibili non è affatto scontato.

Il webinar "Social Media Marketing e Omnicanalità" di mercoledì1 luglio, il quarto di questa serie, è l'evento online gratuito che ti aiuterà a comprendere meglio il mondo dei social media e a definire la strategia più adatta per la tua azienda.

Vengono proposte due sessioni disponibili: ore 14.00 e ore 15.45. Registrarsi è semplicissimo, è sufficiente seguire questo link https://clicqui.net/2mAx6 e compilare il form! L'utente riceverà un SMS con le istruzioni per accedere alla conference room tramite un link diretto a Zoom.

I relatori che interverranno durante il webinar sono:

- Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo

- Marco Manfrinato, Direttore di Confcommercio Cuneo

- Marco Perrone, Chief Strategy Officer di Genesis Mobile

- Generoso Paolella, Communication & PRDirector di Genesis Mobile

- Roberta Voiglio, Marketing Manager di Genesis Mobile Piemonte

- Fabiana Galati, Instagram & LinkedIn Specialist di Genesis Mobile

Confcommercio Cuneo è vicina agli associati per comprendere le novità tecnologiche e trasformarle in opportunità di crescita.

“Il lockdown –afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo – ha trasformato la tematica digitale in elemento essenziale per la crescita delle aziende, con la comunicazione via web, il mantenimento dei contatti tra le persone e le aziende, le video conferenze, l’aver potuto continuare a lavorare confrontandosi, e fare squadra”.

Il progetto è realizzato da Genesis Mobile, leader in ambito europeo su marketing e comunicazione. “Confcommercio Cuneo – prosegue Chiapella – offre ai propri associati un servizio altamente specializzato, per approfondire e sfruttare i sistemi digitali a favore della propria azienda e dei propri dipendenti”.

Gli Associatidi Confcommercio Cuneo – le cui aree di riferimento sono Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Centallo, Chiusa Pesio, Dronero, Demonte, Limone e Peveragno –possono prenotare con la modalità online tramite link lanciata sul sito www.confcommerciocuneo.it, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter oppure inviando una mail di richiesta alla segreteria associativa –info@confcommerciocuneo.it

“Questi webinar – prosegue il presidente – affrontano tematiche profilate appositamente per gli operatori dei settori commercio, turismo e servizi; i tempi sono maturi per rendere ancor più digitale il nostro lavoro e rafforzare la fidelizzazione con la clientela”.