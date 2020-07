“Estate al Belvedere” a Bra: dal 5 luglio al 30 agosto cinema, musica, danza e teatro

Sarà una estate extra-ordinaria quella in programma a Bra, dal 5 luglio al 30 agosto 2020. Ventotto appuntamenti serali in una location verde e inedita - i giardini “del Belvedere” - tra cinema, musica, danza e teatro: tante proposte per tornare a godere insieme del piacere della cultura, dell’intrattenimento di qualità e della vita di comunità. Il tutto, in un’arena raccolta con ingresso su prenotazione (capienza massima 200 posti), per un calendario estivo in piena sicurezza, tra grandi nomi, nuove proposte e la preziosa collaborazione delle realtà del territorio.



Il primo appuntamento è domenica 5 luglio con Erri De Luca & Gnu Quartet in “Montagne e la libertà”, evento inaugurale del Festival “Attraverso”, che nelle prossime settimane porterà sotto il cielo di “Un’Estate al Belvedere” tre apprezzate figure del panorama artistico e culturale italiano: Michela Murgia con il suo spettacolo “Dove sono le donne?” (18 luglio), Niccolò Fabi in un incontro tra parole e musica (4 agosto) e Umberto Galimberti, in una speciale lezione open air (30 agosto). Info e biglietti su www.attraversofestival.it. Letteratura e approfondimenti anche nell’incontro che presenta il libro “Doppio silenzio” di e con Gianni Farinetti, in programma il 17 luglio con la partecipazione del delegato alla Cultura Fabio Bailo e Renata Barberis.



La danza sarà la grande protagonista del secondo weekend di luglio, con due serate ad ingresso gratuito: sabato 11 luglio andrà in scena lo spettacolo “A piccoli passi...torniamo a danzare” con la Scuola di Danza “Il sole a mezzanotte” (prenotazione posti tel. 3387301202 – mail: ilsoleamezzanotte.asd@gmail.com), mentre domenica 12 luglio la compagnia Arte Danza porterà in scena “Dentro le mura”, riflessioni, paure, emozioni e gioia in movimento (prenotazioni tel. 3393878068 - mail: donatellapoggio@gmail.com). Ancora danza l’8 agosto, con “La magia del Tango”, a cura dell’associazione Tango Indipendente.



Anche il teatro – tra risate, storie, proposte locali e una mini rassegna per bambini – sarà una colonna portante dell’estate braidese. In cartellone tre appuntamenti di cabaret e comicità con il Teatro del Poi (“Viva la fede”di e con Perone e Villata il 24 luglio, “Smascherati” con Maffucci e Giuliani il 31 luglio e “Il Quartetto c’era” con Pica, Maimone e Bruno il 7 agosto), uno spettacolo di teatro e musica sulle note di De Andrè con “Faber Book. Come un’anomalia” con la Compagnia Piccolo Teatro Bra (25 luglio) e due proposte per i più piccoli in collaborazione con Burattinarte (“Dal Paese dei balocchi” di e con Claudio e Consuelo il 5 agosto e “Peter Pan” di e con Daniele De Bernardi, Teatro dell’Erbamatta, il 28 agosto).



Non mancherà la musica: se Niccolò Fabi racconterà per note e parole la sua attuale poetica (4 agosto, www.attraversofestival.it), due appuntamenti esploreranno il meglio della tradizione classica e operistica italiana: musiche di Verdi, Rossini e Puccini con il “Viaggio all’opera” del 22 luglio (info e prenotazioni: www.albamusicfestival.com), per arrivare alle magiche atmosfere del “Rigoletto” di Verdi il 1 agosto, in un adattamento a cura degli Amici della Musica di Savigliano.



Immancabile il cinema d’autore, che quest’anno raddoppia, con proiezioni il lunedì e il giovedì sera a partire dal 13 luglio, con alcuni tra i migliori titoli delle ultime stagioni: “Pinocchio” di Matteo Garrone (13 luglio); “Parasite” di Boon Jong-Ho (16 luglio), “Il traditore” di Marco Bellocchio (20 luglio), “Cena con delitto” di Rian Johnson (23 luglio), “Sorry we missed you” di Ken Loach (27 luglio), “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek (30 luglio), “Joker” di Todd Philips (3 agosto), “C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino (6 agosto), “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino (10 agosto), “Dolittle” di Stephen Gahan (13 agosto) e “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski (17 agosto). Ingresso su prenotazione, con contributo di 3 euro a film a favore della raccolta solidale #IoAiutoBra.



“Ad un'estate straordinaria Bra risponde con un cartellone di eventi altrettanto straordinario – commentano il sindaco Gianni Fogliato e il delegato alla Cultura Fabio Bailo –. Non era scontato, vista l’emergenza Covid-19, riuscire a offrire un programma così ricco e allo stesso tempo accessibile. Ma anche quest’anno, grazie alla collaborazione di partner e realtà del territorio, la nostra città offrirà a cittadinanza e turisti intrattenimento e serate di qualità, con un palco nel verde che tornerà ad animare la vita cittadina all'insegna della cultura e della socialità”.



Come partecipare



Per gli eventi in programma, tutti con inizio alle 21.30 ai Giardini della Rocca, è necessaria la prenotazione all’ufficio comunale Turismo, Cultura ed Eventi (tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it) oppure, quando diversamente specificato, presso gli organizzatori.



Crediti



“Un’Estate al Belvedere” è un’iniziativa del Comune di Bra, organizzata in collaborazione con gli Amici dei Giardini della Rocca, il Teatro del Poi, Arte Danza, Attraverso Festival, Tango Indipendente, Alba Music Festival, il Sole a Mezzanotte, Amici della Musica di Savigliano, Piccolo Teatro di Bra, Zampanò e Burattinarte, e il sostegno della Cassa di Risparmio di Bra, della Banca di Cherasco e di Sisea.