Bra: Ascom pronta a lanciare due web conference dedicate alle imprese del territorio

Due appuntamenti on line, in forma di webinar, per gli associati Ascom Bra. Il primo lunedì 6 luglio alle 14.30 dedicato ai bandi di contributo della Camera di Commercio di Cuneo per le imprese. Verranno illustrati dei dettagli tutte le misure, le spese ammissibili, le risorse disponibili, per fornire alle imprese gli strumenti e l’assistenza necessaria per la ripartenza dopo il fermo causato dal Covid 19.