Premio AICA 2025: a novembre ad Alba il riconoscimento per la comunicazione ambientale

Sabato 22 novembre 2025 ad Alba, in concomitanza con l’inizio della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, si terrà il Premio AICA, riconoscimento dedicato a chi si distingue nella comunicazione ambientale per capacità di coinvolgimento e chiarezza.

Per la prima volta, questa edizione si concentra sui giornalisti, con tre categorie in gara: “Comunicare i cambiamenti climatici” per reportage nazionali, il “Premio CliCAlp” per reportage locali nelle aree ALCOTRA di Piemonte e Francia, e il “Premio alla Carriera” per chi ha dedicato la vita professionale alla comunicazione ambientale.

Dal 10 luglio è possibile candidare spontaneamente progetti o personalità del settore, con la selezione finale affidata al Comitato Scientifico di AICA e al voto popolare.

La presidente Emanuela Rosio sottolinea l’importanza del racconto giornalistico per costruire consapevolezza sui rischi climatici e promuovere un nuovo modo di gestire le risorse. La partecipazione è gratuita e maggiori informazioni sono disponibili sul sito di AICA.

L’associazione, nata nel 2003 ad Alba, promuove la comunicazione ambientale organizzando eventi, coordinando campagne europee e valorizzando le migliori esperienze nel settore.