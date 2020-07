Raconigi: insediato il nuovo presidente del Lions Club

Nel passare le consegne il Presidente uscente Mano, dopo i ringraziamenti ai componenti del direttivo e ai soci per la preziosa collaborazione, ha fatto un bilancio dell’annata lionistica che ha dovuto purtroppo fare i conti con la pandemia di Covid – 19. Dopo il primo semestre durante il quale sono stati sviluppati gli ormai collaudati services a favore delle famiglie racconigesi in difficoltà e il Service con un contributo per la costruzione dell’Hospice a Capo Verde del concittadino Padre Ottavio Fasano nel secondo semestre l’impegno è stato interamente dedicato a questa emergenza. Il Lions Club Racconigi ha provveduto, al confezionamento di oltre 5.000 mascherine lavabili distribuite in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Protezione Civile ad altrettante famiglie della città. E’ stato inoltre devoluto all’Associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano un contributo di 2.000 €uro volto all’acquisto di attrezzature per il reparto di terapia intensiva e sub intensiva del nosocomio che è importante punto di riferimento per le popolazioni del territorio racconigese, della provincia e non solo. E’ stata anche condotta una campagna con locandine e sui social sul corretto utilizzo delle mascherine “Indossare una mascherina è un obbligo, smaltirla correttamente anche”. Infine il Lions Club Racconigi con altri due Club del distretto: l’ Alba Langhe e il Finale Ligure è stato promotore di una proposta di Tema di studio al Congresso Nazionale Lions dello scorso mese di giugno su disturbi comportamentali gravi degli adolescenti a causa dell’uso protratto e scorretto delle tecnologie digitali.