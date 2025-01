Tragedia a Vicoforte, uomo muore folgorato in un'azienda agricola

Un incidente sul lavoro dall’esito mortale quello verificatosi poco prima delle 14 di oggi, giovedì 30 gennaio, in un’azienda agricola di via Canaveri a Vicoforte, nel Monregalese.

Qui, per cause oggetto di accertamento da parte delle autorità, ha perso la vita un uomo, folgorato da una linea dell’alta tensione.

Tra le prime ipotesi riguardanti la dinamica del sinistro mortale quella che la vittima dello sfortunato sinistro possa aver toccato i cavi di una linea dell’alta tensione tramite un mezzo che stava manovrando e che sia stato folgorato una volta disceso da questo.

Immediato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del Servizio Regionale di Emergenza 118 insieme ai Vigili del Fuoco, provenienti dal Distaccamento di Mondovì e attivatisi per consentire ai sanitari di attivare rapidamente il protocollo per la rianimazione. Dopo vari tentativi di salvare la vita all’uomo, a questi ultimi non è rimasto che constatarne il decesso.

Sul posto sono presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia e i funzionari dello Spresal, il servizio di prevenzione infortuni dell’Asl Cn1.