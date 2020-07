Cinema estivo: a Fossano è targato Consulta Giovani

Quattro appuntamenti con il cinema all’aperto in piazza Castello a Fossano: è questa la proposta della neo-insediata Consulta Giovani che esordirà il 19 luglio con la proiezione di Dolittle.

Quattro serate organizzate dai giovani, ma aperte a tutta la città nella suggestiva cornice di piazza Castello.

Il primo appuntamento sarà domenica 19 luglio con Dolittle, film del 2020 basato sul protagonista dei romanzi dello scrittore britannico Hugh Lofting, John Dolittle. Diretto da Stephen Gaghan è interpretato da Robert Downey Jr., Rami Malek, Selena Gomez, Marion Cotillard ed Emma Thompson.

La seconda serata sarà giovedì 23 luglio con “18 regali”, regia di Francesco Amato con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzaro e Marco Mezzeri. Il film narra la storia di Elisa Girotto, stroncata da un male incurabile a quarant’anni. Prima di morire, però, Elisa ha trovato un modo per restare accanto a sua figlia. Il film ha ottenuto due candidature ai Nastri d’Argento.

Terzo appuntamento, domenica 2 agosto, sarà con “Il piccolo Yeti” storia di un piccolo Yeti che deve far ritorno dalla sua famiglia e si fa aiutare da un gruppo di umani. Il film, di Jill Culton e Todd Wilderman, interpretato da Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor, Albert Tsai, Eddie Izzard e Sarah Paulson ha ottenuto 1 candidatura a Critics Choice Award, una a Producers Guild e una a ADG Awards.

La rassegna si concluderà giovedì 6 agosto con “L’immortale”, storia personale di Ciro, detto l’Immortale, uno dei grandi protagonisti della serie Gomorra. Il film è diretto da Marco D’Amore ed è interpretato da Marco D’Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D’Onofrio, Giovanni Vastarella e Marianna Robustelli e ha ottenuto 4 candidature ai Nastri d’Argento e una candidatura a David di Donatello.

Per le proiezioni, in collaborazione con l’associazione culturale Cinedehors che ha anche reperito le pellicole, sarà impiegato uno schermo AirScreen di grandi dimensioni. Tutte le proiezioni prenderanno il via alle 21.45 per ottenere sufficiente buio per la miglior visibilità da tutta la piazza. L’ingresso alle proiezioni è libero sebbene sulla piazza dovrà essere mantenuta, come da disposizioni ministeriali e regionali, la distanza interpersonale.

“Si tratta della nostra prima iniziativa e devo dire che è stata una buona palestra. Ci è servita per capire i meccanismi della macchina comunale e per stabilire quali siano le priorità da darsi. – racconta il presidente della Consulta Giovani Marco Primatesta -. Il nostro ringraziamento va all’assessore Ivana Tolardo che ci ha seguito tantissimo, consigliandoci sulle strade da percorrere, e all’ufficio Manifestazioni. Ringraziamo anche Cinedehors che ci ha dato tantissima disponibilità. Ci siamo insediati il 28 maggio e arrivare in così poco tempo a organizzare questa manifestazione ci riempie di soddisfazione. È stata una gran fatica, con un grande dispendio di energie da parte di tutti i membri della Consulta, ma siamo davvero molto contenti perché abbiamo dimostrato a noi stessi e alla Giunta che ci ha dato fiducia che lavorando sodo sappiamo essere propositivi. Siamo contenti di aver contribuito, con questa nostra rassegna, a vivacizzare la città di Fossano in questo periodo post Covid così difficile. Questo è il primo progetto, ma ne abbiamo molti altri sui quali stiamo lavorando sia per quest’anno che a lungo termine”.

“Questo è il primo di una serie di progetti che la Consulta Giovani Fossano ha voluto realizzare – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Ivana Tolardo -. Fin dal loro insediamento ho avuto modo di apprezzare la loro determinazione, l’entusiasmo e soprattutto la volontà di coinvolgere tutti i ragazzi fossanesi e per questo ho cercato di guidarli e di supportarli in ogni modo perché ciò fosse realizzabile. È stato un impegno congiunto che ha coinvolto tutti i componenti della Consulta: ad ognuno è stato assegnato un compito e tutti sono stati determinanti per consentire la realizzazione di questi eventi. Sono stati molto bravi nell’ideare proposte che coinvolgessero tutti, non solo i loro coetanei, dando prova di voler contribuire attivamente a un cambiamento, volto a far rimanere i fossanesi nella propria città, cercando di offrire iniziative in grado di coinvolgerli. Quest’estate quindi Fossano si animerà anche grazie a loro, con il cinema all’aperto e le iniziative sportive, in attesa degli eventi culturali che dovrebbero partire già da fine settembre”.

Appuntamento, dunque, in piazza Castello domenica 19 luglio alle ore 20.45.