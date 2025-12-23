Crava, il Presepe Vivente sarà in versione pomeridiana

La frazione di Crava, nel comune di Rocca de' Baldi, è pronta a trasformarsi in Betlemme per il Presepe Vivente: una quarantina di postazioni faranno tornare indietro nel tempo i visitatori, tra rappresentazioni storiche e antichi mestieri per far rivivere la magia della Natività.

A interpretare la Sacra Famiglia, quest'anno, saranno Pietro Bottero, Sara Ferrua, il piccolo Giorgio e Lorenzo, l’angioletto di famiglia.

Anche quest’anno indispensabile la collaborazione con le varie associazioni per i diversi eventi in programma, la Proloco Roccadebaldese, la Biblioteca Don Franco Mattalia e l’ Enomuseo “La Cantina” che come tanti nostri concittadini e il nostro parroco Don Silvio mettono a disposizione i proprii locali per ospitare le diverse postazioni; doveroso ringraziamento va a tutti coloro che si adoperano per la buona riuscita dell’ evento, in particolare i figuranti, fulcro della manifestazione, al Comune di Rocca de’ Baldi e al servizio civico che come ogni anno garantisce un supporto importantissimo.

LE DATE

La rappresentazione si svolgerà in versione pomeridiana domenica 28 dicembre con inizio alle 15.30. Annullate causa maltempo quelle della Vigilia e Santo Stefano. Ingresso libero.