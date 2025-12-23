Allerta neve: cancellati 14 treni sulla linea Fossano-Cuneo-Limone

A causa dell'allerta meteo per neve emessa dalla Protezione Civile, la programmazione ferroviaria ha subito e subirà importanti variazioni nei giorni di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 dicembre. La linea Fossano-Cuneo-Limone sarà particolarmente interessata da una riduzione del servizio di trasporto.

Secondo l'avviso diffuso il 23 dicembre, sono ben 14 i treni cancellati sulla tratta montana. Nel dettaglio, sono soppresse diverse corse in entrambe le direzioni: da Cuneo verso Limone risultano cancellati i treni 11213, 11219, 11231, 11235, 11241, oltre agli interi percorsi dei 11239 e 11223. In senso inverso, da Limone a Cuneo, non circoleranno i convogli 11218, 11222, 11226, 11234, 11240 e 11244.

I viaggiatori sono invitati a consultare i canali web delle imprese ferroviarie per informazioni aggiornate e per verificare lo stato dei propri collegamenti. I monitor delle stazioni mostrano in tempo reale le partenze e gli arrivi attuali.

Per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi della tua stazione clicca qui.