Cuneo, al via oggi Gio.B.I.A: il nuovo mercato contadino di corso Giolitti

Si chiama Gio.B.I.A., che sta per Giolitti Bancarelle Imprenditori Agricoltori: ha inaugurato oggi alle 16, e proseguirà sino alle 19, il nuovo mercato contadino con sede in corso Giolitti a Cuneo.

Iniziativa del comitato quartiere Cuneo Centro - che fa il paio con il mercato MerCu di piazza Biancani - , si svolgerà tutto l'anno con il medesimo orario.

"In linea con ciò che motiva le azioni del Comitato di Quartiere, il mercato vuole essere un’ occasione d'incontro per la cittadinanza, di scambio d'informazione ed idee in grado di ravvivare la zona, infondendo fiducia nelle esperienze di partecipazione, convivenza e condivisione - si legge nel comunicato di presentazione del comitato - . La proposta rientra in un più ampio progetto, portato avanti dal Comitato di Quartiere in sinergia con l'Amministrazione Comunale, di rivitalizzazione dell’area adiacente alla Stazione, soggetta negli ultimi anni a considerevoli cambiamenti di ordine sociale e urbanistico. Viene ritenuto fondamentale infatti proporre alla cittadinanza occasioni per vivere attivamente l’area, in modo che si possa accrescere e rigenerare il senso di comunità e si faccia emergere la ricchezza di valori che chi abita e frequenta la zona può apportare".