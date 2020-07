Coldiretti Cuneo: nasce la prima rete delle fattorie sociali

Nasce la prima rete nazionale delle fattorie sociali di Coldiretti per integrare il sistema dei servizi pubblici messo sotto pressione dalla crisi economico sociale generata dalla pandemia. La mobilitazione coinvolge l’intero territorio nazionale con il vertice a Roma, in via XXIV Maggio 43 domani, martedì 14 luglio alle ore 9.30, presso Palazzo Rospigliosi.

Dall’ortoterapia alla pet therapy, dai centri estivi per i bambini all’assistenza agli anziani, dalla cura delle dipendenze al reinserimento lavorativo, dall’assistenza sanitaria e psicologica all’integrazione culturale, sono gli ambiti di azione delle fattorie sociali per garantire il sostegno ai più deboli.

“Nel Cuneese sono all’incirca una ventina le imprese di Campagna Amica impegnate in progetti di agricoltura sociale e che producono cibo civile, oltre a una dozzina di cooperative di UE.Coop che danno possibilità lavorative a quella parte di popolazione svantaggiata e a rischio emarginazione – commenta Roberto Moncalvo, Delegato Confederale Coldiretti Cuneo - . Nei prodotti e nei servizi offerti dall’agricoltura non c’è solo il loro valore intrinseco, ma anche un bene comune per la collettività fatto di tutela ambientale, di difesa della salute, di qualità della vita e di valorizzazione della persona. Agricoltura sociale, infatti, vuol dire parlare di produzioni e di economia creando valore economico da ridistribuire in valore sociale”.