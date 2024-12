Ancora disagi sulla Torino-Cuneo: manca il treno, il Regionale 3215 viaggia con 25 minuti di ritardo

Altra mattinata di disagi per i pendolari che usano il treno. Il Regionale 3215 delle 7.20 in direzione Cuneo ha subito un ritardo di 17 minuti lasciando Porta nuova solo alle 7.37.

"Il treno destinato a Cuneo è stato dirottato verso Bardonecchia - sostiene un lettore che ci ha inviato una mail -. Abbiamo atteso un treno in arrivo da Susa per partire, logicamente in perfetto ritardo, dopo 20 minuti di attesa".

Puntualizza un altro lettore: "Purtroppo da novembre i disagi (già presenti anche solo per la scarsa disponibilità di treni, uno all'ora, visto che il grosso della linea è a singolo binario), sono peggiorati ulteriormente: adesso manca il treno del mattino delle 7.20, perché quello che arriva da Cuneo per l'interscambio viene dirottato su Bardonecchia per mancanza di treni".

Non resta che attendere il convoglio da Susa o da Genova, con almeno 10-20 minuti di ritardi al giorno, se va male anche 45-60 minuti: " Nelle ultime settimane per 3 lunedì di seguito ci sono stati ritardi di 45-60 minuti, cancellazioni, necessità di utilizzare l'auto", chiude il lettore.

In questo momento il convoglio viaggia con 25 minuti di ritardo: previsto in stazione a Cuneo alle 8.36 non arriverà prima delle 9.01.