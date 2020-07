Registra il codice LEI in due minuti

In questo mio nuovo articolo ti spiegherò come poter registrare il codice LEI in soli 2 minuti.

Il codice LEI è divenuto obbligatorio dal 3 gennaio del 2018 per tutte le entità di trading, cioè aziende o singole persone che effettuano acquisti e vendite di strumenti finanziari come ad esempio: azioni, obbligazioni e derivati sulle varie borse valori e su altri mercati mobiliari.

Come è fatto il codice LEI?

Questo è un codice costituito da 20 caratteri che possono essere lettere o numeri (generalmente sono presenti sia lettere sia numeri).

Ora ti riporterò la struttura di questo codice e ti spiegherò

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I caratteri: 1 2 3 4 sono l’identificazione per l'emittente LEI (LOU - Local Operating Unit);

I caratteri: 5 6 devono avere sempre un valore pari a zero;

I caratteri: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sono caratteri unici per l'entità assegnata dall'emittente LEI secondo politiche di allocazione trasparenti, solide e solide;

I caratteri: 19 20 vengono attribuiti secondo la legge ISO 17442.

Prima di poter registrare il codice LEI dovrai acquistarne uno. Attualmente esistono ben 34 organizzazioni in tutto il mondo che emettono questo codice. Dovrai quindi far richiesta del codice LEI a una di queste organizzazioni. Esistono anche tantissime organizzazioni che aiutano le persone giuridiche a registrare il loro codice LEI.

Questo è il link dove potrai trovare tutte le associazioni che possono emettere il codice LEI e i recapiti per poterle contattare: https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations .

Quando acquisterai il codice, nel prezzo del codice sarà incluso anche il prezzo della registrazione del codice stesso.

Per richiedere la registrazione di questo codice dovrai compilare un modulo: il modulo di registrazione del codice LEI. Ti allego il link dove puoi trovare questo modulo: https://www.registrolei.it/richiesta-codice-lei/

I dati che ti verranno richiesti in questo modulo, sono di due tipi: Dati LEI di primo livello e dati LEI di secondo livello.

I dati LEI di primo livello sono: informazioni molto generali sull’entità di trading. Nello specifico sono:

Nome giuridico ;

Nomi alternativi o precedenti dell’ente ;

Dove è stata registrata la società ;

Numero di registrazione dell’ente nel registro ;

Giurisdizione ;

Forma giuridica ;

Status (Attivo, Ritirato, Fuso, Separato) ;

Indirizzi (Giuridico e Generale) ;

Dettagli registrazione LEI:







Data di registrazione ;

Ultimo aggiornamento – quando è stata l’ultima volta che i dati LEI sono stati aggiornati? ;

Status – Rilasciato – Scaduto – Ritirato – Annullato – In attesa di archiviazione ;

Data del prossimo rinnovo – quando rinnovare i dati LEI per mantenere il codice LEI attivo ;

Emittente LEI – il LOU attuale gestore di questo LEI ;

Se necessiti di maggiori informazioni sui dati LEI di primo livello, le potrai trovare i questo link che ti allego: https://www.gleif.org/it/lei-data/access-and-use-lei-data/level-1-data-who-is-who/ .

I dati LEI di secondo livello, sono quei dati che rispondono alla domanda: “ Chi è il proprietario di chi ? “ o “ Chi detiene chi ? “ .

Nello specifico, nei dati di secondo livello, vengono richieste informazioni sulla relazioni tra la società e il controllante.

Qualora necessitassi di maggiori informazioni riguardo ai dati LEI di secondo livello puoi consultare il link che ti allego di seguito: https://www.gleif.org/it/lei-data/access-and-use-lei-data/level-2-data-who-owns-whom/ .

Il portale LEI Register puoi trovare un modulo di registrazione del codice LEI semplice e molto conveniente, infatti per poterlo compilare non sarà necessario aprire un account personale. Questo modulo potrai compilarlo in due modi:

Potrai decidere di stampare il modulo, compilarlo a penna, firmarlo e poi spedirlo; Potrai compilare compilarlo direttamente on-line, usufruendo dell’opzione del riempimento automatico ( ti spiego meglio: se stai registrando il codice LEI di un’azienda e la tua azienda è registrata nel database del Registro Imprese, non sarà necessario che tu inserisca i dati della tua azienda perché verranno presi automaticamente da questo data base ) .

Dopo avere inviato la richiesta di registrazione del codice LEI dovrai procedere col pagamento ( il costo di questo codice, oggigiorno, si aggira sui 60 euro). Il pagamento potrai effettuarlo in due modi : tramite carta di credito o tramite Paypal.

Infine i tuoi dati saranno inviati per essere convalidati e ti verrà inoltrato il codice LEI tramite e-mail.







.