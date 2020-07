E-commerce e siti web: tutto quello che devi sapere sulla SEO

La crescita del commercio elettronico è un fenomeno con il quale ogni impresa deve fare i conti, per capire come sfruttare le opportunità offerte dal web per la costruzione di un business digitale solido e profittevole. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio eCommerce B2C della School of Management del Politecnico di Milano e Netcomm, lo shopping online varrà nel 2020 22,7 miliardi di euro.

Si tratta di un aumento del 26,7% rispetto al 2019, un risultato record nel settore. La tendenza interessa tutti i comparti, con un mercato trainato dall’elettronica di consumo, dall’abbigliamento e dall’editoria. Un forte incremento è quello registrato dal nuovo settore emergente del food&grocery, con prospettive per il 2020 di un aumento del 56%, per raggiungere entro la fine dell’anno un giro d’affari di 2,5 miliardi di euro.

Allo stesso tempo non basta avere uno store online, per intercettare un numero in crescita esponenziale di persone che comprano su internet (+2 milioni di web shopper nei primi mesi del 2020 secondo Netcomm). La strategia vincente è abbinare le tecniche SEO al modello e-commerce, un connubio in grado di offrire numerosi vantaggi, per aumentare la visibilità online, ottimizzare le prestazioni del portale e migliorare il proprio business digitale.

L’importanza della SEO per la visibilità del tuo e-commerce

La SEO (Search Engine Optimization) è un insieme di tecniche che consentono di occuparsi in modo professionale dell’indicizzazione e del posizionamento dei portali, dai classici siti web ai negozi online. I suoi benefici sono molteplici, come spiega nel dettaglio questo ebook seo , proposto dall’agenzia WebEnjoy di Mirko Galassi, specialista con anni di esperienza nel settore, un contenuto messo a disposizione sulla piattaforma di formazione professionale Magneptor.com.

Innanzitutto è possibile svolgere una SEO Audit, uno studio del mercato che permette di pianificare in modo corretto il progetto fin da subito. In particolare è possibile analizzare il settore e gli utenti in target, per scoprire quali sono le nicchie profittevoli, i livelli di competitività, le possibilità di crescita, gli investimenti richiesti e le tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi.

Con queste informazioni è possibile costruire uno store online ottimizzato, utilizzando i dati della SEO Audit per la creazione del portale, la configurazione delle funzionalità e la realizzazione di un percorso di vendita efficace in base alle esigenze dei clienti potenziali. Inoltre è possibile programmare strategie di content marketing adeguate, per massimizzare le potenzialità delle campagne comunicative per acquisire clienti, visibilità e consolidare l’autorevolezza del brand.

L’ottimizzazione SEO passa per una serie di aspetti on-site e off-site, attività che permettono di rendere l’e-commerce più veloce, facile da navigare per gli utenti e in linea con i criteri adottati da Google per scalare le SERP, migliorando il ranking e il traffico organico. Le azioni da intraprendere sono numerose, come la link building, le Digital PR e la configurazione dei metadati.

E-commerce e siti web: perché puntare sulla SEO nel 2020

Fino a qualche anno fa la SEO era ancora intesa come una serie di trucchi per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. L’evoluzione delle capacità di analisi e comprensione dei testi da parte di Google, però, ha dimostrato come la SEO sia invece un approccio tecnico e strategico che consente di aggiornare in modo costante la gestione di un sito.

In particolare l’attenzione si è spostata negli ultimi anni, passando dai motori di ricerca alle esigenze degli utenti. Oggi l’ottimizzazione dei portali è rivolta a una migliore soddisfazione delle necessità dei clienti potenziali, per capire come comunicare con loro e in che modo risolvere i loro problemi. L’e-commerce infatti deve aiutare gli utenti, proponendo soluzioni adeguate per rendere la loro vita più semplice.

Con la SEO è possibile perfezionare ogni processo, dalla comunicazione online all’autorevolezza del brand, dal miglioramento della visibilità alla semplificazione dei processi di marketing e di vendita. Bisogna intendere sempre di più la SEO come una guida, in grado di mostrare il cammino da seguire per raggiungere i traguardi prefissati, fornendo le indicazioni giuste a tutte le attività da svolgere sul sito.

Ad esempio si può coordinare la creazione e la pubblicazione di contenuti, l’impostazione della struttura del negozio online, le interazioni sui social, la promozione del brand, il design del portale e le attività di sponsorizzazione dei prodotti. L’importanza della SEO è in crescita, con una percezione che sta aumentando da parte di imprese e professionisti, grazie a una maggiore consapevolezza del vantaggio competitivo fornito dal supporto di un consulente SEO esperto.