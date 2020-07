Cherasco, nella chiesa di San Gregorio apre la mostra "La creatività si veste d'Arte"

Sabato 1° agosto 2020 a Cherasco, nella bella chiesa di San Gregorio, apre i battenti una nuova mostra, “La creatività si veste d'Arte” di Roberta Giacobbi.

I lavori della Giacobbi possono essere considerati un insieme di espressioni intense e profonde, che lasciano posto all'immaginazione pur nella loro concretezza. La pittrice ritrae ciò che appaga il suo sguardo, con una particolare attenzione per il gusto e l'estetica, che ritrova nella contemporaneità. La sua formazione la porta ad una continua sperimentazione di tecniche e stili, a testimoniare un animo aperto alla vita. La sua arte è capace di attrarre occhi e mente, trasformando in materia le emozioni. Dettagli di colore e di linee tratteggiano il carattere forte di Roberta Giacobbi il cui sguardo è sempre rivolto in avanti, verso un orizzonte che promette traguardi infiniti e che si staglia in lontananza, fino in fondo all'anima.

Nella mostra di San Gregorio troveranno posto anche acqueforti, incisioni, acquerelli, sorprendenti quadri meditativi e alcuni biyoux.

La Giacobbi, a Cherasco, ospita alcune artiste con le quali ha un filo conduttore: il cuore. Sono: Jamila Echmichi con cui crea le bellissime installazioni "le Lune di JaRó"; Laura Bogetto con i suoi abiti, foulards e cravatte dipinti con un'antica tecnica su seta; Claudia Scarzello fotografa; Laura Somale con cui si diletta a creare tele di copie d'autore; Gloria Tosoni, Michela Parrotta e Giovanna Galizio pittrici.

"È sempre con soddisfazione che apriamo una nuova esposizione – commenta il vicesindaco Claudio Bogetti. - Anche in un periodo come quello che stiamo vivendo, segnato da emergenza sanitaria e incertezza, la cultura deve sempre avere il suo spazio, quale elemento fondamentale della nostra quotidianità. Pur con le limitazioni dovute alla normativa anti-Covid, l'Amministrazione continua a credere nel forte valore dell'arte, in tutte le sue forme".

La mostra sarà aperta fino al 20 settembre, visitabile ad ingresso libero, nel rispetto delle norme di sicurezza, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Sabato 1 agosto, in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni del BRC Racing Team Village e della partenza del Rally di Alba, che si svolgeranno nel centro storico di Cherasco (dalle 18), la mostra sarà aperta con orario eccezionale anche serale.

Fin dal pomeriggio inoltre il trio Sister Arch – composto da tre studentesse del Conservatorio Ghedini di Cuneo, Eleonora Cavigliasso (violino primo), Ilaria Bogetti (violino secondo) e Samantha Boglio (violoncello) - allieterà con melodie del repertorio sia classico che pop-moderno arrangiato da loro.

Info: rg.robgiac@gmail.com.