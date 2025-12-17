A Vinadio torna il percorso dei presepi

L'atmosfera natalizia si accende a Vinadio e nelle sue frazioni con un'iniziativa organizzata da Comune, Pro Loco e Fondazione Artea, che va oltre la semplice tradizione espositiva, diventando una vera e propria "Caccia al Tesoro" dei Presepi. Quella che si annuncia come un'avventura imperdibile per famiglie, amici e visitatori, trasforma l'intero paese in un percorso magico di scoperta e creatività.

Un Itinerario di 54 natività uniche

L'iniziativa, frutto della collaborazione e della dedizione dell'intera comunità di Vinadio, presenta 54 presepi unici dislocati in vari punti del territorio. Dalla Cappella del Forte (Caserma Carlo Alberto) dove si trova il grande presepe provenzale, realizzato con oltre 50 statue di Santons, fino alle vie e cortili di Vinadio e frazioni (Pratolungo, Roviera, Adrecchio, Castellar delle Vigne e Goletta), illuminati dai presepi della tradizione alpina e non solo.

Seguendo una mappa dedicata, i partecipanti sono invitati a percorrere un itinerario affascinante, dove ogni presepe esterno alle abitazioni rappresenta una tappa e una sorpresa. L'allestimento, curato con passione, rende il borgo un vero e proprio scenario natalizio incantato: 54 Natività creative e originali, liberamente visibili all'esterno fino a domenica 11 gennaio.

I presepi sono ammirabili in autonomia, permettendo a tutti di vivere l'esperienza nei propri tempi, ma la "Caccia ai presepi” non prevede solo l'ammirazione, ma anche un coinvolgimento attivo. I visitatori hanno la possibilità di esprimere il proprio apprezzamento votando il presepe preferito.

Sarà sufficiente inquadrare l'apposito QRCode che si trova sui cartelli esposti vicino a ciascuna Natività per registrare la propria preferenza.

La mappa per iniziare l'avventura

Per intraprendere il percorso e non perdere neanche una delle 54 creazioni, la mappa dell'itinerario è immediatamente disponibile:

Digitale: scaricabile direttamente all'indirizzo: https://www.fortedivinadio.com/wp-content/uploads/2025/11/MAPPA_A4_VINADIO_PRESEPI_progettovettorialecatastale_DEF_EXP-X-WEB.pdf?

Cartacea: disponibile per il ritiro gratuito presso i locali e i negozi del paese.

L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un Natale all'insegna dell'arte, della gioia della scoperta e del calore della comunità. Vinadio e le frazioni attendono numerosi i visitatori per percorrere le antiche vie dove ogni presepe è parte di un unico grande racconto di tradizione, comunità e spirito natalizio.