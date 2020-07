Calcio, via alle iscrizioni ai campionati 20\21

Si aprono ufficialmente oggi, giovedì 23 luglio, le procedure di iscrizione a tutti i campionati dilettantistici e del settore giovanile che fanno riferimento alla LND Piemonte e della Valle D’Aosta.

I club possono perfezionare l'iscrizione attraverso il sito piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ” seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”

Grande attesa per l'inizio di una nuova stagione dopo la brusca interruzione dei campionati avvenuta nei mesi scorsi per via dell'emergenza sanitaria.