Anche CIA Cuneo partecipa al "Grazie" di Collisioni

C’è anche Cia Cuneo tra i partner del festival Collisioni che organizza la rassegna “Grazie” dal 7 al 18 agosto prossimi ad Alba, per ringraziare tutti gli operatori in prima linea durante l’emergenza sanitaria.

Spiega il direttore provinciale Cia Igor Varrone: “Cia Cuneo aderisce al progetto in rappresentanza del mondo agricolo e a sostegno del territorio, che ha subito un pesante contraccolpo anche economico, invitando a consumare i prodotti locali e a filiera corta per far ripartire l’economia delle nostre terre”.