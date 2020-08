Meteo: bel tempo e caldo in parte afoso fino a fine settimana, locali rovesci e temporali nel pomeriggio e in serata sulle zone alpine

Un’area di alta pressione che si estende dalla Spagna all’Europa orientale manterrà condizioni stabili per tutta la settimana almeno sulle pianure, locali acquazzoni e temporali sulle Alpi. Caldo si farà costante e leggermente afoso.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 10 a domenica 16 Agosto

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso sulle pianure e sulle coste, nuvolosità cumuliforme al pomeriggio su tutto l’arco alpino con rovesci o temporali locali. Giovedì c’è la possibilità di estensione dei fenomeni anche alle pianure. Temperature stazionarie e sopra la media del periodo. Massime che oscilleranno tra i 32 e 35 °C, sulle coste qualche grado in meno. Minime comprese tra 17 e 23 °C. Clima in parte afoso anche a causa di ventilazione generalmente assente o debole di direzione variabile, a regime di brezza sulle coste.

Tendenza successiva

Anche la settimana successiva la situazione dovrebbe rimanere simile a quella di questa settimana, anche se con un fisiologico calo delle temperature, seppur molto contenuto.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/598-Stagionali_agosto_2020.html

Grandine

http://www.datameteo.com/meteo/596-report_archivio_grandine.html