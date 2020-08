Domani a Cuneo sarà lutto cittadino per la morte di Marco, Camilla, Samuele, Elia e Nicolò

In seguito al tragico incidente di mercoledì 12 agosto a Castelmagno in cui hanno perso la vita Marco Appendino, Camilla Bessone, Samuele Gribaudo, Elia e Nicolò Martini, l’Amministrazione Comunale, anche raccogliendo la spontanea partecipazione ed il sentire convinto della nostra comunità, intende manifestare il cordoglio della Città di Cuneo per questo grave lutto che ha colpito la cittadinanza e il territorio cuneese, proclamando il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore dei familiari, colpiti nei sentimenti più forti, per la perdita dei propri congiunti.

La memoria corre al 9 marzo del 2016, quando venne disposto il lutto cittadino per un altro tragico fatto di cronaca che scosse la città di Cuneo e tutta l'Italia: la morte in un incidente stradale dei musicisti Antonio Levrone, Marco Inaudi, Paolo Papini e Gian Paolo Giacobbe.

A distanza di quattro anni e mezzo un altro terribile lutto collettivo per la provincia di Cuneo.

Il sindaco Federico Borgna ha emanato un’ordinanza in cui si proclama il lutto cittadino per il giorno venerdì 14 agosto 2020 per rendere omaggio alle giovani vittime e si dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali nei giorni 13 e 14 agosto 2020 e il rispetto di un minuto di silenzio negli uffici comunali alle ore 12 del giorno 14 agosto.

Il sindaco invita inoltre tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, il giorno di venerdì 14 agosto alle ore 12.

Lutto cittadino, domani 14 agosto, anche a Fossano.

Domani sera, alle 22, un minuto di silenzio in ricordo delle vittime presso il dehor della Casa del Parmigiano in via Roma a Cuneo. La titolare, Elisa, ci ha infatti scritto di voler così dimostrare la sua vicinanza alle famiglie delle vittime, che conosceva.

La camera ardente sarà allestita in Sala San Giovanni a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto.

Domani è anche la giornata dei funerali: quello di Camilla Bessone, 16 anni, di San Benigno di Cuneo, sarà alle 10 nel Duomo di Cuneo. L'ultimo saluto a Samuele Gribaudo, 14 anni, sarà a San Benigno, alle 15.30.



Per i fratelli Elia e Nicolò Martini funerali venerdì alle 15,30, nel Duomo di Fossano.