In Piemonte possono riaprire nidi e micronidi, ma per quelli di Cuneo si dovrà attendere un'altra settimana

Il 28 agosto scorso il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha firmato l'ordinanza per la riapertura dei servizi educativi per la fascia di età 0-3 già dalla giornata del 31 agosto.

Possono quindi riaprire con l'attività ordinaria asili nido, micro nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi familiari.

Si tratta di un passo molto importante - aveva spiegato l’assessore regionale all’Istruzione - dopo mesi di chiusure che, causa emergenza Covid-19 - hanno negato ai bambini il diritto alla socialità e messo in difficoltà le famiglie, specie da quando sono ripartite le attività produttive. Per tale ragione abbiamo voluto anticipare il più possibile la data di riapertura dei servizi 0-3 anni, confidando che questa scelta sia davvero il primo passo per un ritorno alla normalità che i nostri figli e le famiglie meritano, dopo mesi di immensi disagi".



Ma quanti riapriranno effettivamente? Non quelli di Cuneo, come confermato dall'assessora competente Franca Giordano. I nidi e le strutture del capoluogo apriranno solo a partire dalla prossima settimana, nei giorni compresi tra il 7 e il 10. La data certa verrà decisa nei prossimi giorni.

Queste le strutture educative del Comune destinate alla fascia 0-3 nel territorio comunale del capoluogo:

Asilo Nido N. 1 "I girasoli"

Via Silvio Pellico, 5

Asilo Nido N. 2 "Le pratoline"

Via Bruno di Tornaforte, 19/bis

Micronido comunale N. 3 "Le primule"

Via Silvo Pellico, 5

Micronido comunale N. 4 "Il paguro"

via Carlo Emanuele III, 6

Micronido Aziendale ospedale "S. Croce" nella ex Caserma “Piglione”, in Via Bongiovanni 20.

Le linee guida e l'ordinanza regionale hanno colto quasi tutte le strutture pubbliche impreparate e comunque non pronte. Bra invece è pronta a partire: dal 31 agosto tornano al nido i bambini già iscritti e dal 1° settembre anche gli altri.

Le famiglie cuneesi dovranno invece aspettare almeno un'altra settimana, forse 10 giorni.

Ma cosa prevedono le indicazioni generali, articolate in 10 punti? Gruppi stabili, misure di igiene e niente mascherine per i bambini. Oltre al registro di presenze giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo.

La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;

•non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e strutture universitarie, all’ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.