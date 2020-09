Un week end lungo a Diano Marina tra i profumi, sapori e colori di Aromatica

Si avvicina a grandi passi il week-end di Aromatica, profumi e sapori della Riviera ligure (Diano Marina, 18-20 settembre), l'evento che Diano Marina e tutto il Golfo dianese dedicano al basilico e alle erbe aromatiche, nonché ovviamente a tutti i prodotti tipici, primo fra tutti il magnifico olio extra vergine di cultivar taggiasca.



Spostata da fine aprile al prossimo week-end a causa dell'emergenza sanitaria, Aromatica 2020 si ripromette di mantenere il medesimo standard qualitativo della scorsa edizione, con una serie di eventi che faranno da contorno alla parte espositiva, nel salotto pedonale di Diano Marina, all'interno della quale troveranno spazio, per degustazioni e vendita, i migliori produttori della Liguria di ponente. Aromatica propone infatti ogni giorno show cooking, laboratori, degustazioni, presentazione di prodotti, cene a 4 mani, e molte altre attività, che – con il contributo di Confcommercio - coinvolgono anche tutti i commercianti e gli operatori turistici del Golfo dianese: le vetrine dei negozi saranno allestite a tema, ricordando i profumi e i sapori della Riviera ligure, i ristoranti proporranno un piatto “Aromatico”,i bar saranno impegnati in una gara di cocktail da assaporare in uno speciale aperitivo “Aromatico” e i panifici confezioneranno prodotti da forno valorizzando l'impiego delle aromatiche all'interno delle loro ricette.



Aromatica è una vera e propria festa dei sapori che venerdì 18, sabato

19 e domenica 20 settembre sprigionerà un delicato profumo di Liguria nelle vie del centro pedonale di Diano Marina. Il programma si sta via via arricchendo di contenuti. Una delle novità sarà l'apertura serale (venerdì 18 e sabato 19) dell'area espositiva e ovviamente dei negozi del centro. Tutti gli aggiornamenti sono resi pubblici in tempo reale sul sito della manifestazione www.aromaticadianese.it e sui social.



Aromatica è la rassegna dedicata al basilico e alle erbe aromatiche organizzata da Gestioni Municipali SpA per conto del Comune di Diano Marina, con il patrocinio e la collaborazione di MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Prefettura di Imperia, Provincia di Imperia, Comuni del Golfo dianese, Associazione Nazionale Città dell'Olio e grazie al contributo di Arimondo (Pam e Eurospin), Banca d'Alba, Olio Raineri, Intesa Grandi Impianti, Impianti, RaveraBio, Caffè il Chicco, Acqua Calizzano.