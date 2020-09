Saluzzo, domenica con “Negozi in strada e occasioni in bancherella"

A Saluzzo, domenica 20 settembre, non manca anche quest’anno il tradizionale appuntamento di fine estate di "Negozi in strada-occasioni in bancherella", ormai alla 38° edizione.

L’iniziativa per gli acquisti d’occasione tra gazebi e bancarelle all’esterno dei negozi, si svolgerà tutto il giorno dalle 10 alle 20.

Hanno aderito quest’anno una settantina di attività commerciali con la partecipazione di una decina di rivenditori e concessionari di auto e moto del Saluzzese.

Nel centro cittadino, abbinati allo shopping, sono in programma animazioni per grandi e bambini. In corso Piemonte e via Torino gonfiabili ludici per bambini dai 3 ai 12 anni.

Negozi in strada si svolgerà con qualsiasi tempo.

"L'Ascom Saluzzo e zona, in collaborazione con l’Amministrazione comunale – sottolinea il presidente Danilo Rinaudo - ha creduto nella possibilità di realizzare un’edizione all’altezza del prestigio che tale evento si è guadagnato negli anni ed i commercianti hanno risposto in maniera forte e decisa: infatti questa edizione avrà più partecipanti rispetto al passato! L’Ascom è venuta incontro, per quanto possibile, alle esigenze degli associati (e non) e tale scelta si è rivelata vincente.

Ora, tutti insieme, abbiamo bisogno dei nostri clienti, perché è con loro che costruiremo i nostri successi. Siamo certi che, nell’osservanza delle semplici ma necessarie regole (mascherina, distanziamento e sanificazione delle mani) questa edizione rappresenterà un esempio di come, insieme, si possano raggiungere risultati eccezionali.

Grazie a chi parteciperà (i nostri commercianti), a chi non perderà l’occasione di fare ottimi acquisti (i nostri clienti) e grazie a tutto il personale ASCOM ed ai volontari che hanno organizzato e che gestiranno NEGOZI IN STRADA 2020".