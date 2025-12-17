Via Lorenzo Ferrero sarà un giardino urbano? Il progetto del Comune di Cuneo candidato ad un bando regionale

“La natura in città. Rinaturalizzazione del suolo di un tratto di Via Leonardo Ferrero nel Quartiere San Paolo” è il nome della proposta progettuale che l’Amministrazione comunale candida al bando della Regione Piemonte per la rinaturalizzazione dei suoli degradati, finanziato dal Fondo nazionale per il contrasto al consumo di suolo.

L’intervento proposto dal Comune di Cuneo mira a incrementare gli spazi verdi, riattivare i servizi ecosistemici compromessi dall’impermeabilizzazione e dal degrado del suolo e migliorare la qualità ambientale e urbana del quartiere San Paolo.

In particolare, il progetto prevede la trasformazione di una porzione di strada in via Leonardo Ferrero oggi asfaltata, in un nuovo giardino urbano a servizio del quartiere, con più di 30 nuovi alberi, arbusti, prati, collinette verdi, aiuole fiorite, un’area dedicata alle erbe aromatiche e un orto didattico.

Sarà predisposto un sistema di recupero delle acque piovane provenienti dal tetto della scuola primaria e dallo scarico della fontana pubblica, che saranno riutilizzate per l’irrigazione del nuovo parco.

Completeranno l’intervento percorsi pedonali a fondo drenante, l’installazione di panchine e arredi, pergolati verdi, il sistema di illuminazione e la predisposizione per la videosorveglianza. Il risultato sarà l’eliminazione del traffico veicolare di attraversamento, e la de-impermeabilizzazione di oltre il 90% della superficie interessata, pari a circa 1.400 metri quadrati. Accanto alle opere fisiche, il progetto includerà azioni educative e informative, con attività didattiche rivolte alle scuole del quartiere e materiali divulgativi dedicati al valore del verde urbano.

Il progetto si fonda sui principi delle Nature Based Solutions, puntando a migliorare la qualità dell’aria, mitigare l’isola di calore urbano, favorire la biodiversità, gestire in modo sostenibile le acque meteoriche e offrire nuove opportunità di socialità e fruizione per i cittadini. Così al quartiere San Paolo verrà restituito uno spazio oggi totalmente asfaltato, trasformandolo in un polmone verde urbano, capace di generare benefici ambientali, sociali e paesaggistici duraturi.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 430.000 euro. In caso di assegnazione del contributo regionale, l’Amministrazione comunale si impegna a cofinanziare il progetto per 22.000 euro. In caso di finanziamento, la Giunta proporrà al Consiglio comunale l’introduzione per questa area della destinazione di “area verde ad uso pubblico” e il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate.

“Siamo soddisfatti di aver potuto preparare questa proposta progettuale per partecipare al bando regionale”, commentano l’assessore al patrimonio Alessandro Spedale e ai quartieri Luca Pellegrino che sottolineano: “Questo intervento ha molteplici valenze perché genera uno spazio di socialità, colloca un’area verde per unire due parti del quartiere, apre un percorso per pedoni e ciclisti in sicurezza e senza traffico. Siamo anche contenti di poter così valorizzare un’idea che era stata al centro di un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) con l’Istituto dei geometri proprio sul quartiere San Paolo. Ogni volta che riusciamo a identificare delle possibilità di risorse, portiamo avanti l’impegno di questa Giunta a lavorare con responsabilità e coscienziosità per una Cuneo più sostenibile. Ora non ci resta che sperare nel buon successo di questa candidatura, non senza ringraziare il Comitato di quartiere San Paolo per la collaborazione e gli uffici per il lavoro intenso per rispettare le s