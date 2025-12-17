Contributo di 40 mila euro dalla Fondazione CRC alla Provincia di Cuneo per la riqualificazione del PalaItis di Mondovì

La Fondazione CRC ha deliberato, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2025, l’erogazione di un contributo di 40 mila euro a favore della Provincia di Cuneo nell’ambito del bando “Spazi Belli 2025”, avente come obiettivo “incrementare la qualità dell’insegnamento della pratica sportiva e la vita nelle palestre“.

Il finanziamento è destinato alla riqualificazione del Palazzetto dello Sport PalaItis di Mondovì, impianto di riferimento per il territorio monregalese e per l’intera provincia, utilizzato in modo continuativo sia dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. Cigna”, sia dalle principali società pallavolistiche cittadine, in particolare Mondovì Volley e VBC Mondovì.

Attualmente il PalaItis si presenta in buone condizioni generali, ma evidenzia la necessità di interventi mirati per migliorarne la funzionalità e l’estetica complessiva. In particolare, il progetto prevede il rifacimento delle porzioni di pavimentazione del campo da gioco che risultano ammalorate, oltre a interventi di riqualificazione delle aree direttamente adiacenti al campo stesso, che saranno oggetto di un miglioramento estetico generale attraverso l’acquisto di nuovi arredi, l’adozione di grafiche coordinate e l’installazione di un nuovo tabellone segnapunti (maxischermo) a servizio dell’attività sportiva e degli eventi. Le gradinate saranno interessate da interventi di ripristino della finitura superficiale nelle zone deteriorate e dall’installazione di sedute in legno sui gradoni, mentre l’area di ingresso sarà oggetto di un intervento di abbellimento volto a rendere più accogliente l’accesso all’impianto.

«I palazzetti dello sport svolgono oggi un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale e culturale, rappresentando spazi di aggregazione, crescita dei giovani e rafforzamento dei legami comunitari – dichiara il consigliere provinciale con delega allo Sport, Pietro Danna –. Non sono soltanto luoghi destinati all’attività fisica, ma ambienti in cui si promuovono valori come il rispetto, la disciplina e la collaborazione. Grazie al contributo della Fondazione CRC possiamo avviare un intervento concreto e mirato su un impianto strategico per il territorio monregalese e per l’intera provincia di Cuneo. Il PalaItis di Mondovì è un punto di riferimento per l’attività sportiva scolastica e per le società del territorio, oltre che un luogo di incontro per famiglie, giovani e appassionati. Investire nella sua riqualificazione significa migliorare la qualità degli spazi, la sicurezza e il comfort per atleti e pubblico, rafforzando al contempo il valore dello sport come strumento di inclusione, benessere e coesione sociale. Ringraziamo la Fondazione CRC per l’attenzione e il sostegno costante riservati agli impianti sportivi e ai luoghi di vita delle nostre comunità».