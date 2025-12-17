 / Politica

Politica | 17 dicembre 2025, 14:34

Contributo di 40 mila euro dalla Fondazione CRC alla Provincia di Cuneo per la riqualificazione del PalaItis di Mondovì

Il consigliere delegato Danna: "I palazzetti dello sport non sono solo luoghi di attività fisica, ma spazi di aggregazione e crescita per la comunità"

La Fondazione CRC ha deliberato, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2025, l’erogazione di un contributo di 40 mila euro a favore della Provincia di Cuneo nell’ambito del bando “Spazi Belli 2025”, avente come obiettivo “incrementare la qualità dell’insegnamento della pratica sportiva e la vita nelle palestre“.

Il finanziamento è destinato alla riqualificazione del Palazzetto dello Sport PalaItis di Mondovì, impianto di riferimento per il territorio monregalese e per l’intera provincia, utilizzato in modo continuativo sia dall’Istituto di Istruzione Superiore “G. Cigna”, sia dalle principali società pallavolistiche cittadine, in particolare Mondovì Volley e VBC Mondovì.

Attualmente il PalaItis si presenta in buone condizioni generali, ma evidenzia la necessità di interventi mirati per migliorarne la funzionalità e l’estetica complessiva. In particolare, il progetto prevede il rifacimento delle porzioni di pavimentazione del campo da gioco che risultano ammalorate, oltre a interventi di riqualificazione delle aree direttamente adiacenti al campo stesso, che saranno oggetto di un miglioramento estetico generale attraverso l’acquisto di nuovi arredi, l’adozione di grafiche coordinate e l’installazione di un nuovo tabellone segnapunti (maxischermo) a servizio dell’attività sportiva e degli eventi. Le gradinate saranno interessate da interventi di ripristino della finitura superficiale nelle zone deteriorate e dall’installazione di sedute in legno sui gradoni, mentre l’area di ingresso sarà oggetto di un intervento di abbellimento volto a rendere più accogliente l’accesso all’impianto.

«I palazzetti dello sport svolgono oggi un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale e culturale, rappresentando spazi di aggregazione, crescita dei giovani e rafforzamento dei legami comunitari – dichiara il consigliere provinciale con delega allo Sport, Pietro Danna. Non sono soltanto luoghi destinati all’attività fisica, ma ambienti in cui si promuovono valori come il rispetto, la disciplina e la collaborazione. Grazie al contributo della Fondazione CRC possiamo avviare un intervento concreto e mirato su un impianto strategico per il territorio monregalese e per l’intera provincia di Cuneo. Il PalaItis di Mondovì è un punto di riferimento per l’attività sportiva scolastica e per le società del territorio, oltre che un luogo di incontro per famiglie, giovani e appassionati. Investire nella sua riqualificazione significa migliorare la qualità degli spazi, la sicurezza e il comfort per atleti e pubblico, rafforzando al contempo il valore dello sport come strumento di inclusione, benessere e coesione sociale. Ringraziamo la Fondazione CRC per l’attenzione e il sostegno costante riservati agli impianti sportivi e ai luoghi di vita delle nostre comunità».

cs

