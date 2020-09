Escursione alla “Spiaggia dei cristalli” con il Museo Craveri di Bra

Anche quest'anno il Museo civico “Craveri” di Storia Naturale, in collaborazione con l’associazione “Amici dei Musei” di Bra, aderisce alla “Settimana del Pianeta Terra - L'Italia alla scoperta delle Geoscienze”, festival di divulgazione scientifica giunto alla sua ottava edizione. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre 2020, quando il geologo Marco Terenzi guiderà i partecipanti in una escursione al sito paleontologico di Verduno (località Gurej) alla scoperta dell’evoluzione geologica subita dal territorio braidese nell’arco di 6 milioni di anni.

In ottemperanza alle disposizioni sanitarie vigenti, i partecipanti all’escursione dovranno raggiungere il punto di ritrovo, fissato nel parcheggio dell'ex ristorante La Cascata (ora chiuso), con mezzi propri. Qui, alle 9 inizierà il percorso di circa due chilometri. Percorrendo un breve tragitto tra i noccioleti e il fiume Tanaro la comitiva giungerà alla famosa “Spiaggia dei cristalli”, costituita da gesso risalente al periodo Messianico che si è depositato a causa del prosciugamento parziale del Mediterraneo. La conclusione dell’escursione è prevista per le 12.

L'evento è gratuito, ma è obbligatoria l'iscrizione da effettuarsi entro il 2 ottobre presso il Museo Craveri telefonando allo 0172-412010 oppure inviando una mail a craveri@comune.bra.cn.it. Ai partecipanti è richiesto l'uso della mascherina.