Bombola di ossigeno medicale difettosa, intervento dei vigili del fuoco a Caraglio

Intervento dei soccorsi, stamattina, attorno alle 9, a Caraglio, proprio all'altezza della rotonda che immette in via Roma. Vigili del fuoco, ambulanza, carabinieri e polizia locale. Un dispositivo tale da far pensare che fosse successo qualcosa di grave, magari una rapina, essendo a quell'altezza presente una banca. In realtà i soccorsi sono intervenuti ai piani superiori dell'edificio che ospita proprio l'istituto di credito.

La richiesta era per una bombola di ossigeno medicale guasta. Perdeva infatti il gas senza che ci fosse modo di chiuderla. Evidenziamo che l'ossigeno è un comburente e, pertanto, in presenza di un innesco, può essere molto pericoloso.

I vigili hanno provveduto a metterla in sicurezza e a portarla via, essendo difettosa e, quindi, non utilizzabile.