Per il compleanno? Un Buono Viaggi della Polaris

Coccolare il cliente, sempre. Prima, durante e dopo il viaggio, Ed offrigli, se possibile, sempre un prodotto nuovo, capace di incuriosirlo ed attrarlo. Questo il motto della Polaris Viaggi.

Che questa volta arriva in aiuto a quanti, con l’avvicinarsi di un’occasione importante come il compleanno di una persona: l’ultima trovata contempla il donare un buono acquisto per un viaggio di un giorno (50 o 100 euro), un weekend (200 o 300 euro), una settimana (700 euro) o addirittura una crociera (1.000 euro), in base all’importanza che ha nella personalissima scala degli affetti di ciascuno di noi il destinatario del dono e – ancor più – delle disponibilità economica dell’acquirente.

Certo è che un buono viaggio va oltre il valore dell’oggetto perché qui si tratta di regalare un’esperienza, che se fatta con gli amici giusti lascerà traccia di sé per tutta la vita.

Un’esperienza che va aldilà della meta, ma che si è portati a ricordare per il piacere di essersi divertiti in compagnia delle persone giuste che rimarrà indelebile nella mente di chi il dono lo riceve..

Una modo per fare (da soli o insieme ad altri) un regalo unico ed originale qual è un voucher turistico e vai sul sicuro per almeno due motivi: non hanno scadenza, si possono utilizzare su qualsiasi tipologia di viaggi e sono spendibili – se del caso – anche… a rate (quanto non speso darà diritto al titolare del voucher di riceverne un altro dall’importo di quanto non speso).

Per saperne di più non resta che andare nell’agenzia della Polaris Viaggi oppure telefonare ad uno dei tre numeri di telefono a disposizione: quello del titolare Aldo Bruno contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato.