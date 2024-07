Estate, Cuneo rifà il look alle strade con qualche "scivolone": in via Mistral vernice spruzzata sull'erba

Due segnalazioni ci sono giunte nelle scorse ore su lavori stradali da fare o, nel secondo caso, fatti con poca cura sulle strade di Cuneo.

Il primo caso riguarda l'ormai famoso percorso a zig-zag su via Cesare Pavese, diventato celebre tre anni fa in tutta Italia per un servizio del Tg satirico di Canale 5 "Striscia la notizia": uno slalom rientrante nel piano di "urbanismo tattico" studiato dall'ex assessore ai lavori pubblici Davide Dalmasso, con tanto di parcheggi.

All'epoca si presentava così:

Suscitò molta ilarità, ma poi i cuneesi si sono abituati e, anzi, qualche temerario ha pure parcheggiato il proprio mezzo in quei tre-quattro stalli disegnati.

Il problema è che col tempo la segnaletica sparisce e non è che da queste parti si brilli per la tempistica di rifacimento.

Ed ecco come si presenta oggi lo stesso tratto di strada

Se prima parcheggiare la propria auto in piena curva ed in percorso zig-zagante era rischioso, oggi potrebbe davvero essere pericoloso.

La domanda è: quando sarà fatto il rifacimento? Oppure l'assessore Luca Serale ha deciso di fare marcia indietro rispetto l'idea del collega Dalmasso e tornare alle origini?

Sempre restando in zona, un'altra segnalazione ci giunge da via Mistral, nel tratto di strada che dal santuario degli Angeli porta verso via Vecchia di Borgo San Dalmazzo.

Qui, nelle scorse ore sono state ripristinate le strisce orizzontali, sia quella di mezzeria sia le laterali. All'attento lettore, che transitava di lì con la sua bicicletta, non è sfuggito però il fatto che da un lato la vernice è stata spruzzata direttamente sull'erba, senza un'adeguata preparazione del fondo stradale.

Chiaro che nel giro di poche settimane, se non giorni, quella vernice è destinata a sparire.

Il lettore chiude la segnalazione chiedendo una maggior attenzione da parte dell'Amministrazione su come vengano spesi i soldi pubblici.