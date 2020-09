Ceva non rinuncia alla Settimana del Fungo: tutto il programma a partire dal 24 settembre

Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, Ceva non rinuncia a celebrare il re del bosco e lo fa con un calendario ricco di eventi, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.

La settimana del fungo si aprirà domani, giovedì 24 settembre, alle 20.30 in piazza Vittorio Emanuele II, con la proiezione all’aperto del documentario “One life”, dedicato al mondo animale, con l’Associazione “Amici della Tanaria”.

Venerdì 25 alle 21, sempre in piazza Vittorio Emanuele II, esibizione “Better Days” con le band “The Emotions, The Broken String e Marenco Music Factori”. Insegnanti e allievi dell’Istituto Musicale Marenco in concerto.

Sabato 26 settembre a partire dalle 9, il gruppo micologico cebano “Rabaudengo-Peyronel”, proporrà un’esposizione scientifica con materiale didattico e informativo con chiacchierate illustrative sui funghi, contemporaneamente su piazza Vittorio Emanuele si terrà il “Mercato 25 Miglia” con prodotti tipici di produttori locali.

Nel pomeriggio alle 16,30 si svolgerà la presentazione del libro di Nicolò Oppicelli a cura del Gruppo micologico cebano: “Funghi in Italia”. Alle 20,45 sempre in piazza Vittorio Emanuele II, appuntamento con lo spettacolo teatrale dialettale “Cula Bunanima” della compagnia “La nuova Filodrammatica carruccese”, commedia in te atti di Ugo Palmieri con rielaborazione di massimo Torelli con Marisa Lubatti, Felicina Priola, Antonella Morra, Francesca Torrelli, Roberto Ferrua, Cecilia Costamagna, Marinella Filippi, Giancarlo Quirici, Tiziana Costamagna, Francesco Filippi, Fabrizio Gaiero, Emanuele Quirici, Elvio Agaccio.

Domenica 27 settembre in piazza Vittorio Emanuele e piazza Gandolfi verrà allestito “L’anfiteatro del re fungo”: un’area di vendita funghi, tartufi e prodotti tipici. Alle 10,30 in piazza Vittorio Emanuele II “funghi in cucina e Deco” con Aldo Viora e Paolo Pavarino, modera Paola Scola. A seguire alle 11,30 sempre in piazza Vittorio Emanuele II, consegna del premio “Sentinella Glocal del territorio 2020” a cura del gruppo micologico. Alle 15 VII Premio Letterario Internazionale “Marchesato di Ceva” del comitato culturale “La Superba”.

La kermesse si chiuderà venerdì 2 ottobre alle 20,30 presso la sala “G. Borsi” di Ceva con la proiezione documentario “Il pallone elastico a Ceva e nel cebano, storia di due campioni Rosso I – Rosso II” a cura di massimo Berruti, il più grande campione di sempre del pallone elastico.