Tamponamento questa mattina a Cuneo, poco prima delle 9, in via Bassignano, angolo via Felice Cavallotti. Le persone coinvolte, due donne, non dovrebbero aver riportato conseguenze preoccupanti.

Sul posto Polizia stradale, polizia locale e carabinieri, oltre alla Croce Rossa. Traffico in tilt in tutta la zona.