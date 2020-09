Toti si aggiudica il primo round nel derby del Nord Ovest con Cirio

Il risultato di Toti in Liguria, regione che confina col Piemonte con cui ha in comune gran parte delle infrastrutture, pone il quesito su quella che sarà la futura collocazione politica di Alberto Cirio. Da mesi si vocifera di un suo passaggio in Fratelli d’Italia, ma il presidente forzista preferisce ancora prendere tempo. Toti, all’indomani della vittoria, ha alzato (garbatamente) la voce nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, chiedendogli di abbandonare la logica della bottega se intende proporsi come leader della coalizione. Un atto che gli permette di assumere nel Nord Ovest quel ruolo di leadership nel centrodestra che Cirio fino a questo momento non ha saputo (o potuto) esercitare.