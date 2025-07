Patto Civico per la Granda: a Savigliano la terza tappa

Giovedì 3 luglio, alle ore 18, il Comitato Promotore di "Patto Civico per la Granda" incontrerà i cittadini saviglianesi e del saviglianesw per porre le basi dell'impegno in città e nel territorio che ad essa fa riferimento.

"Si tratta del terzo appuntamento, dopo quelli svoltisi a Fossano il 30 marzo ed a Saluzzo l'8 maggio scorsi - spiega il coordinatore del Comitato Promotore, Alberto Pettavino - e sarà utile per presentarci ai cittadini saviglianesi e del territorio che fa riferimento alla città di Savigliano. Una scelta per me molto importante e non solo perché svolgo il ruolo di amministratore in questa città ma per l'obiettivo che ci poniamo, vale a dire il consolidamento di questo percorso civico che a Savigliano ha un esempio importante nell'amministrazione guidata dal Sindaco Portera. Presenteremo l'iniziativa ai cittadini che prenderanno parte all'incontro: Patto Civico diverrà sempre più l'area di chi, partendo da e mantenendo idee politiche diverse, vuole lavorare insieme per il bene del nostro territorio".

Insieme a Pettavino sono già molte le persone che guardano con interesse al progetto e che saranno presenti presso la Sala "Miretti" giovedì 3 luglio.

"Il Presidente del Consiglio Comunale, Piergiorgio Rubiolo, ed il Consigliere Comunale Gianluca Zampedri oltre alla Vicesindaco Federica Brizio e tanti altri amici sono fra coloro i quali hanno dato disponibilità ad avviare questo percorso e voglio ringraziarli fin d'ora: l'obiettivo è essere concreti e lasciare da parte le differenze partitiche a livello locale, oltre a coinvolgere i cittadini interessati. Giovedì presenteremo anche alcuni temi che ci interesserà approfondire e che riguardano la città di Santarosa" conclude Pettavino.

Annunciata la presenza dell'assessore regionale Marco Gallo e del presidente della Provincia Luca Robaldo.