Borgo San Dalmazzo: via all'anno lionistico con il professor Dovis della Caritas

Il tema centrale della sua disamina ha riguardato l’effetto pesante della pandemia covid-19 su tante persone che da una vita dignitosa si son trovate e si trovano in una situazione non più felice. L’impegno di aiuto della Caritas nel torinese e nel cuneese è aumentato in modo vertiginoso. Nuclei famigliari che non riescono nemmeno più a soddisfare i fabbisogni primari e la loro sofferenza si accompagna spesso anche alla vergogna di essere precipitati nella povertà. Il relatore per ovviare a questi forti e ampi disagi auspica un buon utilizzo dei fondi internazionali messi a disposizione per l’Italia e che alcune risorse siano indirizzate anche a contrastare la povertà dilagante. Dopo l’appassionato intervento del prof. Dovis, la serata è proseguita con l’entrata nel Club di un nuovo socio, l’avv. Sara Tomatis. Con questo nuovo inserimento di prestigio il Club supera la quota di trenta soci tra onorari e straordinari.