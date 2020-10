Cossano Belbo, dopo 35 anni di servizio va in pensione l'insegnante Wilma Pavese

Si è svolta nel pieno rispetto delle regole anti Covid la cerimonia per ringraziare l'insegnante Wilma Pavese dopo oltre 35 anni di onorato servizio di cui oltre 25 nel plesso di Cossano Belbo.

Iniziata con la lettura di alcune emozionanti righe redatte dagli alunni dell'attuale quinta della Scuola Primaria "Giuseppe Tosa" di Cossano Belbo, accompagnati dall'insegnante ed ex collega Nadia Calosso, nel cortiletto superiore del Municipio, la piccola festa è proseguita poi nella sala consigliare "Francesco Bo", alla presenza di alcune ex colleghe di lavoro e dei dipendenti del comune.

Il vice sindaco Luca Luigi Tosa, dopo un breve discorso, a nome dell'Amministrazione comunale, ha consegnato alla neo pensionata una pergamena di ringraziamento per l'attività svolta in tutti questi anni. Il sindaco Mauro Noè, presente, ma in chiaro "conflitto di interesse" essendo il marito della Pavese, ha invece assistito emozionato alla cerimonia.

Poche parole dalla neo pensionata, come sua abitudine, per ringraziare tutti per la bellissima e calorosa accoglienza e per le parole pronunciate dagli alunni e dal vice sindaco Tosa. Le due consigliere comunali Erica Ghignone e Serena Capello, essendo anche ex allieve della Pavese, l'hanno omaggiata con una presente floreale.

In conclusione il sindaco ha voluto ringraziare tutti, rimarcando il grande ruolo di supporto svolto dalla moglie Wilma soprattutto nei momenti in cui sono state necessarie difficili scelte amministrative.

Per quanto riguarda la scuola cossanese, ha voluto precisare che per il momento sembra tutto tranquillo grazie all'ottimo lavoro di prevenzione svolto dalle insegnanti, dal personale Ata e dal grande senso di responsabilità dimostrato dai genitori degli alunni.