Al Caffè letterario di Bra l’emozione del primo amore con “Tutta colpa del mare”

Il primo amore? Non si scorda mai. Che siano passati giorni, mesi o anni da quell’ultimo bacio, i primi amori lasciano l’eco indelebile dei violini suonati dal vento, melodie sospese tra nostalgia e rimpianto.

A raccontarci questo e tanto altro ancora, attraverso una scrittura potente e avvolgente, è Chiara Parenti, autrice del romanzo “Tutta colpa del mare” (Rizzoli). Un’immersione in quello stato d’animo che un po’ ci rende tristi, un po’ ci fa sorridere.

La protagonista è Maia Marini, la cui vita procede a vele spiegate verso la felicità: un fidanzato appartenente ad una prestigiosa famiglia; un lavoro presso una delle più rinomate agenzie di comunicazione di Milano; tre amiche splendide con cui trascorrere il weekend per festeggiare l’addio al nubilato di Diana, la futura cognata!

Peccato che la meta prescelta sia la Versilia, dove Maia ha passato le vacanze fino all’estate dei 16 anni. Ritornare nei luoghi in cui ha lasciato il cuore e rivedere Marco, il primo amore, la manda in tilt. Così decide che qualche mojito non potrà farle male… e anzi l’aiuterà. Il mattino dopo, però, Maia non ricorda niente. Non ha idea di cosa abbia combinato durante quel folle venerdì notte. In compenso, però, lo sanno i suoi 768 amici di Facebook.

Cercando di ricucire una situazione compromettente e compromessa in ogni settore della sua vita, Maia si troverà a porsi una domanda fondamentale: e se invece che la fine di tutto, fosse solo un nuovo inizio?

E così, decide (un po’ aiutata dalle sue amiche, dobbiamo dirlo!) che è il caso di prendere in mano la sua vita. Capire chi è e chi vuole essere, senza per forza dover essere quella che non è.

Non vi svelo troppo della trama, perché il libro lo dovete leggere: è fresco, divertente, tenero e dolce. Marco non potrà che far battere il cuore alle romanticone, e Maia vi strapperà più di un sorriso.

“Tutta colpa del mare” è perfetto per questo periodo dell’anno, sta per iniziare una nuova primavera e arriverà l’estate. Non sentite anche voi nell’aria questa voglia di stare bene con se stessi? Questo desiderio di realizzare i propri sogni? Davanti al mare, tutto è possibile…